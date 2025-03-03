Участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1987 году, переехавшему в Россию, отказали в увеличении размера пенсии. Мужчине пришлось обращаться в прокуратуру Судогодского

Участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1987 году, переехавшему в Россию, отказали в увеличении размера пенсии. Мужчине пришлось обращаться в прокуратуру Судогодского района (именно в Судогодский район переехал пенсионер). Об этой истории рассказали в пресс-службе ведомства области. Ранее заявитель жил в ДНР. В 2023 году он получил гражданство РФ и оформил выход на