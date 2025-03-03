К воскресенью, 9 марта, во Владимире потеплеет до +6 градусов. Пока синоптики сервиса «Яндекс. Погода» прогнозируют, что весь первый месяц весны дневная температура будет плюсовой, ночная в

К воскресенью, 9 марта, во Владимире потеплеет до +6 градусов. Пока синоптики сервиса «Яндекс. Погода» прогнозируют, что весь первый месяц весны дневная температура будет плюсовой, ночная в большинстве случаев тоже. Лишь треть ночей за окном будет от -1 до -2 градусов. Но вернемся к нынешней неделе. Так, во вторник, 4 марта, днем во Владимире ожидается