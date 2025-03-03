В региональном отделении Банка России рассказали об ипотечных итогах прошлого года. Ожидаемо, владимирцы стали реже брать жилье в кредит – объем выдачи ипотеки снизился на 40% по сравнению

В региональном отделении Банка России рассказали об ипотечных итогах прошлого года. Ожидаемо, владимирцы стали реже брать жилье в кредит – объем выдачи ипотеки снизился на 40% по сравнению с 2023 годом. В 2024 году жители региона получили 9561 ипотечный кредит на общую сумму 29,1 млрд рублей. Объем выдачи ипотеки приблизился к показателям 2020 года –