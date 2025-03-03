Губернатор Авдеев дал поручения главам разработать предложения по обновлению коммунального хозяйства на ближайшие три года.

За три года во Владимирской области значительно продвинулись в обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщили в правительстве региона. Так, построены и реконструированы 41 котельная, 15 объектов водоснабжения и водоотведения, 111 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, 163 км газовых сетей, установлены 16 теплогенераторных установок, на индивидуальное отопление переведены 70 муниципальных квартир, благоустроены 109 общественных и 1179 дворовых территорий.«Муниципалитетам необходимо усилить программу модернизации ЖКХ. В противном случае возможен рост числа коммунальных аварий, что мы не должны допустить. Жду предложений руководителей на ближайшую трёхлетку по обновлению коммунального хозяйства. Особое внимание – Вязниковскому району», – прокомментировал Александр Авдеев.Отметим, что средства больше всего направляют в Собинский район (это 33,76% расходов местного бюджета), город Радужный (29,54%), Александровский (27,72%), Кольчугинский (24,74%) и Ковровский (23,39%) районы. Также губернатор Авдеев дал поручения главам разработать предложения по обновлению коммунального хозяйства на ближайшие три года.