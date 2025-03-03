В этом году во Владимирской области планируют провести лесовосстановление на 6,5 тысячах гектаров, сообщили в правительстве области. Новые деревья появятся на площади около 3,3 тысяч

В этом году во Владимирской области планируют провести лесовосстановление на 6,5 тысячах гектаров, сообщили в правительстве области. Новые деревья появятся на площади около 3,3 тысяч гектаров. Высаживать будут сеянцы ели европейской и сосны обыкновенной. Евгений Малышев, министр лесного хозяйства области Сеянцы выращены в 2024 году в лесных питомниках, а также в теплицах лесного бизнеса. Лесопосадки