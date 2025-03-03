5 миллионов за новую лыжероллерную трассу в парке «Дружба». На официальном сайте госзакупок появился тендер на выполнение проектно-изыскательных работ объекта. Власти ищут подрядчика,

5 миллионов за новую лыжероллерную трассу в парке «Дружба». На официальном сайте госзакупок появился тендер на выполнение проектно-изыскательных работ объекта. Власти ищут подрядчика, готового выполнить задачу до конца весны. Проектировщикам нужно будет предусмотреть ширину трассы не менее 5-6 метров. В числе основных требований к работе в техзадании также указывается: Из техзадания на проектирование лыжероллерной трассы