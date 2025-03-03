Прошедшая неделя не стала исключением в печальной статистике. Владимирцы продолжают вестись на уловки мошенников – в этот раз они суммарно перевели аферистам 21 миллион рублей, сообщили в

Прошедшая неделя не стала исключением в печальной статистике. Владимирцы продолжают вестись на уловки мошенников – в этот раз они суммарно перевели аферистам 21 миллион рублей, сообщили в УМВД области. Всего за неделю было зарегистрировано 65 таких преступлений. Причем в сети злоумышленников попадаются не только пенсионеры. Так, 24 февраля в полицию обратилась 27-летняя жительница Владимира. Девушка