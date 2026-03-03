В 2024–2025 годах в сферу образования пришли более 110 педагогов, в том числе из других регионов.

Во Владимирской области для решения проблемы нехватки школьных педагогов создали информационную систему «Кадровый профиль». Она показывает, где именно не хватает учителей. А при Владимирском институте развития образования работает Центр кадрового обеспечения: он привлекает новых сотрудников и организует педагогические туры.Так, в 2024–2025 годах в сферу образования пришли более 110 педагогов, в том числе из других регионов. Ещё один работающий механизм — целевое обучение: сейчас 73 студента учатся по договорам и скоро вернутся работать в область. Для хорошистов и отличников предусмотрены областные стипендии — от 6 до 15 тысяч рублей.