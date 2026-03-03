Кроме того, появляются психолого‑педагогические, инженерные, агротехнологические и медицинские классы.

Во Владимирской области активно развивают профилизацию школьных классов. Если в прошлом году кадетские классы работали в 18 школах, то сейчас их открыли уже в 25 учреждениях.Кроме того, появляются психолого‑педагогические, инженерные, агротехнологические и медицинские классы — эти направления особенно востребованы. Более 37% выпускников в этом году выбрали на ЕГЭ физику, профильную математику, химию и биологию. Это на 8 % больше, чем в прошлом году.Почти 92% детей занимаются вне основной программы. А кабинеты по «Основам безопасности и защиты Родины» и «Труду (Технологии)» обновили в сотнях школ — это тоже повышает вовлеченность ребят в учебе.