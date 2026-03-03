МЧС Владимирской области бьет тревогу: в ночь на 4 марта температура воздуха местами упадет сразу на 10°С по сравнению с предыдущей ночью. А в течение суток средняя температура окажется на 5°С ..

МЧС Владимирской области бьет тревогу: в ночь на 4 марта температура воздуха местами упадет сразу на 10°С по сравнению с предыдущей ночью. А в течение суток средняя температура окажется на 5°С ниже, чем накануне.По прогнозу синоптиков, будет облачно, ночью — с прояснениями и небольшим снегом, а днем пройдут осадки — от легких до умеренных (снег и мокрый снег). В отдельных районах мокрый снег налипнет на проводах и деревьях, а на дорогах появится гололедица.Ветер ночью подует с севера со скоростью 3–8 м/с, а днем сменится на юго‑западный — 5–10 м/с. Температура ночью опустится до –8... –3 °С, а в некоторых местах и до –12 °С; днём ожидается от –3 до +2 °С.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .