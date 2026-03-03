Форум и конкурсы посвящены 120-летию с начала работы первой Государственной Думы Российской Империи. До 15 апреля школьники, студенты колледжей и вузов, а также молодые учёные в возрасте до 35

Форум и конкурсы посвящены 120-летию с начала работы первой Государственной Думы Российской Империи. До 15 апреля школьники, студенты колледжей и вузов, а также молодые учёные в возрасте до 35 лет могут пройти регистрацию и стать участниками. У владимирцев есть возможность показать свои навыки в конкурсе исследовательских работ, детских рисунков «Парламентские зарисовки», законотворческих инициатив, фотоконкурсе «Парламент