Вечером 2 марта на 164‑м километре трассы М‑7 неподалеку от села Ворша вспыхнул большегруз. Сигнал о пожаре поступил в дежурную смену МЧС в 18:05. Пламя охватило машину на площади около 5 квадратных метров.На место выехали спасатели. К ликвидации огня привлекли две единицы техники и шесть пожарных. Бригада сработала оперативно и ситуацию быстро взяли ситуацию под контроль.В происшествии никто не пострадал.