Ирина Волгаевская, главный внештатный аллерголог-им­мунолог регионального Минздрава, поможет разобраться в том, как работает иммунитет, почему он так важен и как поддерживать его в отличном состоянии.В борьбе с инфекциямиИммунитет – это защитный механизм нашего организма, оберегающий нас от всего чужеродного: бактерий, вирусов, паразитов, атипичных собственных клеток и посторонних веществ.В его основе лежат генетические факторы. С рождения мы обладаем врождённым иммунитетом, позволяющим бороться с некоторыми инфекциями. В дальнейшем формируется и адаптивный (приобретённый) иммунитет.Не существует волшебной таблетки для мгновенного укрепления или стимуляции этого защитного механизма. Препараты, которые назначают для воздействия на иммунную систему, действуют в общем, а не специфически против конкретной инфекции. В борьбе же против конкретных возбудителей (вирусных, бактериальных и т. д.) поможет только вакцинация.Витамины не панацея от болезниВесной многие сталкиваются с авитаминозом и слабостью. Многие думают, что в этот период приём витаминов является чуть ли не единственным фактором укрепления иммунитета. Но это не совсем так. Иммунная система будет способна самостоятельно справляться с инфекциями, только если человек придерживается ключевых правил здорового образа жизни. Во-первых, это правильное питание: белки – строительный материал для иммунной системы, их обязательное присутствие в рационе критически важно. Во-вторых – физическая активность, которая улучшает кровообращение, обеспечивая доставку иммунных клеток во все уголки организма. Также немаловажны соблюдение режима труда и отдыха и, конечно, отказ от вредных привычек.Развеивая мифыБытует мнение, что частые болезни – признак слабого иммунитета. Это не всегда так, уверяет Ирина Волгаевская. Например, у детей, посещающих детский сад, происходит естественное формирование иммунитета при контакте с новыми инфекциями. Однако если частота заболеваний выходит за пределы нормы, следует обратиться к педиатру.А вот приём антибиотиков при вирусных инфекциях не только бесполезен, но и ослабляет иммунную систему, лишая её возможности тренироваться и самостоятельно справляться с возбудителями. Дело в том, что 70–80% клеток иммунной системы формируется в кишечнике с участием нормальной микрофлоры. Антибиотики же уничтожают полезную флору, что может привести к недостаточному формированию иммунных клеток и ослаблению иммунитета.Важно помнить, что состояние иммунной системы напрямую влияет на общее здоровье организма и правильную работу всех органов. Регулярные профосмотры и диспансеризация, своевременное обращение к врачу при появлении тревожных симптомов – залог вашего здоровья.