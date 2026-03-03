Сквер на Сперанского зазеленел, дворы приобрели ухоженный вид, а серая стена у детского сада превратилась в арт-объект. О том, что уже сделано и что планируется в 2026-м, жителям 4-го округа

Сквер на Сперанского зазеленел, дворы приобрели ухоженный вид, а серая стена у детского сада превратилась в арт-объект. О том, что уже сделано и что планируется в 2026-м, жителям 4-го округа рассказал их депутат и председатель Горсовета Николай Толбухин. Как отметил народный избранник, минувший год оказался насыщенным. Инициативы от горожан поступали активно: за 2025 год и