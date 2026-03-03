Всего злоумышленники успели обчистить четыре дома.

Прокурор Меленковского района утвердил обвинительное заключение по делу о серии краж из частных домов. По версии следствия, в январе 2025 года трое жителей Мурома сговорились и устроили настоящий «рейд» по деревням округа, унося из жилищ все, что попадется под руку.Преступники действовали по отлаженной схеме: на «Шевроле Нива» они подъезжали к выбранным домам, один следил за обстановкой, а двое других взламывали замки и забирались внутрь. Добычей становились самые разные вещи — от дорогого телевизора и холодильника до циркулярной пилы, сварочного аппарата, электрообогревателя, соковыжималки и даже скромных плоскогубцев за 95 рублей.Всего злоумышленники успели обчистить четыре дома и похитить имущество на сумму свыше 400 тысяч рублей.