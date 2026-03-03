В Коврове определили подрядчиков, которым в 2026 году предстоит благоустроить бульвар Строителей и провести второй этап работ в Берёзовой роще на улице Белинского.

В Коврове определили подрядчиков, которым в 2026 году предстоит благоустроить бульвар Строителей и провести второй этап работ в Берёзовой роще на улице Белинского.Преображение территорий пройдёт в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Так, в Берёзовой роще продолжат укладку асфальта. Здесь установят скамейки и урны, высадят молодые деревья. Также специалисты смонтируют экономичные светильники и облагородят площадку для сбора ТКО. Стоимость работ составит более 7 млн рублей.На улице Строителей появится бульвар. Здесь подрядчику предстоит заасфальтировать территорию, установить объекты малых архитектурных форм и провести озеленительные работы, кроме того, осветить территорию и установить видеонаблюдение. В спортивно-игровой зоне уложат резиновое покрытие. На благоустройство потратят 20 млн рублей.Все работы планируется закончить к 1 августа текущего года.Отмечается, что сэкономленные в результате торгов средства будут направлены на благоустройство других территорий в Коврове, в том числе, сквера на перекрёстке улиц Комиссарова и Абельмана.«Я, как региональный куратор федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", не первый год контролирую его реализацию. Конкретно по данным объектам скажу, что их благоустройство несомненно обновит облик городских микрорайонов. А главное, создаст благоприятные условия для отдыха жителей», — написал на своей странице в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.