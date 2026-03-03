В силу вступили изменения в Закон «О защите прав потребителей».

С 1 марта у владимирцев появилась надежная защита от неожиданных списаний за онлайн‑подписки. В силу вступили изменения в Закон «О защите прав потребителей».Теперь сервисы не смогут повторно использовать платежные данные, если клиент когда‑то отказался от автоплатежей. Правило касается всех онлайн‑услуг по абонентскому договору — от киносервисов и облачных хранилищ до программ документооборота.Кроме того, закон дополнен статьей 10.1: теперь вся информация для потребителей в общедоступных местах — на вывесках, табличках, указателях и сайтах — должна быть на русском языке.