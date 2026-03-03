Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, у кого жители Владимира предпочитают занимать и кому готовы одалживать деньги. В опросе приняли участие экономически активные горожане. Если деньги

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, у кого жители Владимира предпочитают занимать и кому готовы одалживать деньги. В опросе приняли участие экономически активные горожане. Если деньги нужны срочно, 21% владимирцев идут в банк или микрофинансовую организацию. Еще 9% обращаются к родственникам, 7% — к друзьям, и только 1 из 100 готов попросить взаймы у коллег.