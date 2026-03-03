В прошлом году жители Владимирской области стали обладателями 3529 готовых квартир, купленных через счета эскроу на этапе строительства. Банки перечислили строителям около 15 млрд рублей.

До ввода дома в эксплуатацию деньги хранятся на счетах эскроу. Этот механизм позволяет защитить покупателей