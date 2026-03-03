За прошлый год во Владимирской области ввели в эксплуатацию 957 тысяч кв. м жилья.

В 2025 году жители Владимирской области купили через эскроу‑счета 3529 готовых квартир на этапе строительства. Банки перечислили застройщикам на эти цели около 15 млрд рублей.Такой механизм дает покупателям надежную защиту: деньги хранятся на счетах до ввода дома в эксплуатацию, а если объект не достроят — их можно забрать в полном объеме. К тому же средства застрахованы государством — на сумму до 10 млн рублей.С 2019 года владимирцы получили ключи почти от 11 тысяч квартир в новых домах, а общий объем перечислений застройщикам достиг 38,9 млрд рублей. На начало 2026‑го в регионе насчитывалось 3820 эскроу‑счетов с общей суммой более 14,8 млрд рублей. При этом в Единой информационной системе жилищного строительства числится 72 строящихся здания — это 9 тысяч будущих квартир.За прошлый год во Владимирской области ввели в эксплуатацию 957 тысяч кв. м жилья — из них 235 тысяч кв. м пришлись на многоквартирные дома, а 722 тысячи кв. м — на индивидуальное строительство.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .