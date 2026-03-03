В Москве прошла жеребьевка календаря первенства России для команд второй группы. Владимирское «Торпедо» в новом сезоне встретится с 14 соперниками, сообщили в пресс-службе футбольного

В Москве прошла жеребьевка календаря первенства России для команд второй группы. Владимирское «Торпедо» в новом сезоне встретится с 14 соперниками, сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Среди интересных команд, с которыми предстоит сыграть «черно-белым», — соседи из «Мурома», а также «Искра» из Смоленска и «Динамо-СПБ» из Санкт-Петербурга. Предварительно первый матч сезона «Торпедо» проведет 29 марта на