Администрация областного центра в ежедневном режиме контролирует очистку крыш домов управляющими компания и ТСЖ. Работы организованы без выходных. 2677 многоквартирных домов во Владимире

Администрация областного центра в ежедневном режиме контролирует очистку крыш домов управляющими компания и ТСЖ. Работы организованы без выходных. 2677 многоквартирных домов во Владимире обслуживают 50 управляющих компаний и ТСЖ. Скатные кровли имеют 1234 дома. Остальные – с плоскими крышами. В основном упор делается на скатные кровли. В среднем за сутки по городу очищается кровли 70-80