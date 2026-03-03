Необходимо было вывезти мусор и расчистить подъезды к площадкам.

По поручению врио главы города Сергея Волкова коммунальные службы устроили зачистку контейнерных площадок в частном секторе и на присоединенных территориях. Необходимо было вывезти мусор и расчистить подъезды к площадкам.В субботу бригады успели поработать сразу в нескольких точках: деревни Никулино, Шепелево, Злобино, в Лунево и микрорайоне Коммунар. А в воскресенье коммунальщики переключились на микрорайон Юрьевец. Там провели комплексную уборку: сначала расчистили дороги к контейнерным площадкам, а потом оперативно вывезли ТКО.