Специалисты уже привели в порядок улицу Мещерскую

Во Владимире начался ямочный ремонт. Сотрудники службы содержания объектов благоустройства должны залатать участки дорог, которые пострадали за суровую зиму., что специалисты уже привели в порядок улицу Мещерскую и путепровод на улице Верхняя Дуброва. В ближайшее время работы пройдут на выезде с улицы Верхняя Дуброва на проспект Ленина.Также планах — ещё несколько знаковых точек. Ремонт ждут бульвар Художника Иванова, проспект Строителей, улица Тракторная и перекрёсток Рокадной дороги с улицей Усти‑на‑Лабе.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .