По всему региону прозвучит сигнал «Внимание всем!»

4 марта во Владимирской области устроят плановый тест системы оповещения населения. В промежутке с 10:00 до 11:00 по всему региону прозвучит сигнал «Внимание всем!», а следом — проверочное голосовое сообщение.Задача проверки — убедиться, что сирены и каналы передачи информации работают исправно. Это обычная профилактическая мера: так власти следят, чтобы в случае реальной угрозы система сработала без сбоев и предупредила людей вовремя.