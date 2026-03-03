В период с 23 февраля по 1 марта в регионе снизилась заболеваемость гриппом и коронавирусом. Случаев ОРВИ и гриппа стало меньше на 26,1%, а COVID-19 – на 21,3% в сравнении с неделей ранее. Специалисты

В период с 23 февраля по 1 марта в регионе снизилась заболеваемость гриппом и коронавирусом. Случаев ОРВИ и гриппа стало меньше на 26,1%, а COVID-19 – на 21,3% в сравнении с неделей ранее. Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в ходе лабораторных исследований не выявили ни одного случая свиного гриппа, но гонконгский грипп