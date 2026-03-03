В Москву начали прибывать первые за несколько дней с начала обострения ситуации на Ближнем Востоке самолёты из ОАЭ. Это связано с частичным открытием воздушного пространства эмиратов. Два

В Москву начали прибывать первые за несколько дней с начала обострения ситуации на Ближнем Востоке самолёты из ОАЭ. Это связано с частичным открытием воздушного пространства эмиратов. Два борта приземлились в Шереметьево, рейс «ФлайДубай» — во Внуково. Самолёты с туристами также встретили в Екатеринбурге, Казани и Новосибирске. С 3 марта вывозные рейсы начал выполнять и «Аэрофлот».