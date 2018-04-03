Певица стала участницей концерта Удачные песни от Радио дача. За кулисами Крокуса журналисты ахнули от того, как сейчас выглядит бывшая солистка группы Комбинация.

Певица стала участницей концерта "Удачные песни" от "Радио дача". За кулисами "Крокуса" журналисты ахнули от того, как сейчас выглядит бывшая солистка группы "Комбинация".Время отнеслось к Алене Апиной без сожаления. И узнать в ней былую исполнительницу хитов про "Леху", "Бухглатера" и "Электричку" почти невозможно. Даже толстым слоем макияжа певице не удалось скрыть возрастные изменения на осунувшемся изможденном лице. "Как будто на заводе работала, а не выступала все эти годы", – шушкаются люди.Певица уверяет, что не прибегает к модным пластическим операциям и ничего себе не режет, не подкалывает – мол, хирурги отказывают ей в операции из-за "отсутствия показаний".Звезда 90-х могла давно сделать себе круговую подтяжку, ринопластику и блефаропластику, ведь все предпосылки для этих манипуляций имеются. Некоторые "звезды" меняют свои черты даже из-за мелкого недочета, но Алена, видно, принимает себя такой, какая она есть. Что вообщем-то и похвально.Хотя многим людям куда приятнее смотреть на свежие лица без намека на морщины и на точеные фигуры певцов и актеров, ежели на звезд в их естественном виде. Ведь артист – это некий недосягаемый идеал.Напомним, что в 80-90-е Алена Апина была очень популярна. Ее песни знали наизусть практически все. На многих дискотеках страны звучали ее хиты. Но после рождения дочери в начале 2000-х она стала редко выступать у и сосредоточилась на семье. К тому же она начала свое дело, а кроме того преподает музыку в школе, где учится ее дочь Ксения Иратова.