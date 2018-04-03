Единый государственный экзамен следует отменить. В школьное образование надо внести существенные изменения, чтобы повысить престиж ученых и предотвратить утечку мозгов, считают в РАН.

Единый государственный экзамен следует отменить. В школьноеобразование надо внести существенные изменения, чтобы повысить престиж ученых ипредотвратить "утечку мозгов", считают в РАН.Внимание к проблеме утечки интеллекта из страны привлек президентРоссийской академии наук. В своем выступлении на Московском экономическом форумеАлександр Сергеев призвал "вернуть научную часть" в школы."Задачи, которые мы должны решить, прежде всего связаныс тем, чтобы карьера ученого была привлекательной в стране... Это начинается сошколы. И мы обязательно должны в этой начальной траектории внести существенныеизменения", – сказал Сергеев.Ранее сообщалось, что число покинувших Россиювысококвалифицированных специалистов выросло с 20 тысяч в 2013 году до 44 тысячв 2016-м. А в целом с 1990 года количество исследователей в стране уменьшилосьв 2,7 раза.В середине марта в Госдуму внесен проект закона об отмене ЕГЭи возвращении старого формата итоговых школьных экзаменов. Его необходимостьобъясняется тем, что единый экзамен не обеспечивает "эффективную ибеспристрастную проверку знаний выпускников" – кроме того, его проведениетребует значительных расходов госбюджета."Я считаю, что мы должны отказаться от ЕГЭ. Мы должны вконце концов после двух лет разговоров вернуться к нормальной аспирантуре,которая есть первая ступенька научной деятельности", – заявил на форумеСергеев.Заявление главы РАН уже прокомментировали в Минобрнауки. Введомстве считают, что система ЕГЭ постоянно совершенствуется. По словамминистра образования Ольги Васильевой, экзамен "укрепляет развитие единогообразовательного пространства". Кроме того, ЕГЭ дает возможность россиянампоступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания.В Минобрнауки ссылаются на данные опроса ВЦИОМа. Как выяснили социологи, более 60% опрошенных заявили, что процедура ЕГЭ позволяет избежать нарушений во время экзамена.