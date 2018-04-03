Единый государственный экзамен следует отменить. В школьное
образование надо внести существенные изменения, чтобы повысить престиж ученых и
предотвратить утечку мозгов, считают в РАН.
Единый государственный экзамен следует отменить. В школьное
образование надо внести существенные изменения, чтобы повысить престиж ученых и
предотвратить "утечку мозгов", считают в РАН.
Внимание к проблеме утечки интеллекта из страны привлек президент
Российской академии наук. В своем выступлении на Московском экономическом форуме
Александр Сергеев призвал "вернуть научную часть" в школы.
"Задачи, которые мы должны решить, прежде всего связаны
с тем, чтобы карьера ученого была привлекательной в стране... Это начинается со
школы. И мы обязательно должны в этой начальной траектории внести существенные
изменения", – сказал Сергеев.
Ранее сообщалось, что число покинувших Россию
высококвалифицированных специалистов выросло с 20 тысяч в 2013 году до 44 тысяч
в 2016-м. А в целом с 1990 года количество исследователей в стране уменьшилось
в 2,7 раза.
В середине марта в Госдуму внесен проект закона об отмене ЕГЭ
и возвращении старого формата итоговых школьных экзаменов. Его необходимость
объясняется тем, что единый экзамен не обеспечивает "эффективную и
беспристрастную проверку знаний выпускников" – кроме того, его проведение
требует значительных расходов госбюджета.
"Я считаю, что мы должны отказаться от ЕГЭ. Мы должны в
конце концов после двух лет разговоров вернуться к нормальной аспирантуре,
которая есть первая ступенька научной деятельности", – заявил на форуме
Сергеев.
Заявление главы РАН уже прокомментировали в Минобрнауки. В
ведомстве считают, что система ЕГЭ постоянно совершенствуется. По словам
министра образования Ольги Васильевой, экзамен "укрепляет развитие единого
образовательного пространства". Кроме того, ЕГЭ дает возможность россиянам
поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания.
В Минобрнауки ссылаются на данные опроса ВЦИОМа. Как выяснили социологи, более 60% опрошенных заявили, что процедура ЕГЭ позволяет избежать нарушений во время экзамена.