Она завершится общегородской зарядкой в субботу, 7 апреля

Акция «Неделя здоровья» проходит в Костроме.В ней могут принять участие все желающие. В рамках акции в городе пройдут лекции от ведущих медиков Костромской области, интеллектуальные игры и фитнес-тренировки. Все завершится общегородской зарядкой на Советской площади в субботу, 7 апреля.Организаторы акции - Молодежный комплекс «Пале» и Костромское региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».