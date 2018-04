Оперную певицу Анну Нетребко выгнали из лондонского театра, куда она пришла с семьей на шоу Алладин. Оказалось, что билеты, которая она приобрела за 600 евро, недействительны из-за повторного бронирования.

Оперную певицу Анну Нетребко выгнали из лондонского театра.Она пришла на спектакль "Алладин" вместе со своей семьей – мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Однако за пять минут до начала шоу их согнали с мест, так как оказалось, что билеты недействительны из-за повторного бронирования.На своей странице в Instagram Анна сообщила, что билеты они купили в кассе на площади Лестер. Они обошлись певице в 600 евро.5 minuets befor Show Aladdin started we was thrown away from our sets becous of double booking. We by tickets at Leicester square box office.. just F...the bustards