Актеры устроили забастовку. И заставили заплативших за билеты зрителей ждать 40 минут.

Актеры устроили забастовку. И заставили заплативших за билеты зрителей ждать 40 минут.У всех актеров есть небольшой гешефт – они не только работают в государственных театрах, но и колесят по стране с антрепризными спектаклями. Собираются артисты поизвестнее, берется пьеса посмешнее, и вперед. Например, Мария Аронова вместе с Михаилом Полицеймако и Сергеем Шакуровым ездит по городам и весям по спектаклем "Маленькие комедии". Артист разыгрывают две очень разные истории любви, основанные на чеховских рассказах "Медведь" и "Предложение".Но очередной спектакль едва не сорвался. Перед началом выступления в сургутском театре Аронова вышла к зрителям и рассказала, что начать играть невозможно, поскольку организатор гастролей – концертно-театральным центр "АКС-север" – не заплатил актерам обещанный гонорар. "Был первый звонок – зрители ждут в фойе. А второй звонок дается только после того, как артисты получили деньги на руки, – пояснила причину задержки спектакля Аронова. – А директор заставляет меня, народную артистку, лауреата государственной премии, выходить к вам, лгать вам, говорить о технических проблемах. Без нашего ведома был дан второй звонок. И мы вынуждены унижать и вас, и себя. Хотя все готово для спектакля. Мы все спали по три часа. Ладно я, ладно Полицеймако, но тут стоит немолодой Шакуров".Как сообщает , выступление было задержано на полчаса. Полицеймако рассказал журналистам, что их претензии были связаны не с театром Сургута, а с "компанией московских прокатчиков, которые решили нажиться на артистах". Он отметил, что ситуация напомнила ему 1990-е, когда подобные инциденты происходили постоянно.Одна из зрительниц, побывавшая на скандальном спектакле, сообщила Dni.Ru: "Были вчера на спектакле,но артисты задержали начало на 40 минут, потому что им якобы деньги не заплатили. Наверное, если бы подобное случилось в Моск актеров бы зал разорвал уже, а у нас все спокойно сидели и трепеливо ждали".