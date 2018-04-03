Скандал, которым обернулись гастроли Марии Ароновой со спектаклем Маленькие комедии в Сургуте набирает обороты. Звезда, напомним, отказалась выходить на сцену до того, как не получит гонорар в полном объеме. А

Скандал, которым обернулись гастроли Марии Ароновой со спектаклем "Маленькие комедии" в Сургуте набирает обороты. Звезда, напомним, отказалась выходить на сцену до того, как не получит гонорар в полном объеме. АЧерез 40 минут после запланированного начала спектакля артистка вышла к зрителям и объявила, что играть не собирается, пока деньги на капнут ей на счет. "Сложилось так, что нам не заплатили денег. Нам как-то надо было себя защищать, мы попросили помощи у зрителей", – объяснила она позже.Более расширенно скандал прокомментировал агент Сергея Шакурова – артист тоже отказался играть в постановке без полной оплаты. "Артисты деньги сами получают на свои ИП. Вопрос в том, что не оплачена гостиница, транспортные расходы, не оплачено ничего. Артисты в данном случае выступили гарантом того, что какие-то технические траты были возмещены. Покупка билетом в Сургут, допустим. В данном случае все выглядело так, что они вышли и попросили себе денег. Они не просили себе денег. Они бы в любом случае сыграли бы спектакль. Заплатили бы, не заплатили, вопрос не в этом, а в мошенничестве. Люди купили билеты, несколько сотен человек в зале, и это единственный способ был повлиять на человека, который прикарманил себе кассу. То, что Аронова взяла на себя смелость и предала это огласке, может как-то пресечет деятельность этого организатора", – цитирует агентаНапомним, что артистка объяснила зрителям, что "второй звонок дается только после того, как артисты получили деньги на руки". "Директор заставляет меня, народную артистку, лауреата государственной премии, выходить к вам, лгать вам, говорить о технических проблемах. Без нашего ведома был дан второй звонок. И мы вынуждены унижать и вас, и себя, хотя все готово для спектакля. Мы все спали по три часа. Ладно я, ладно Полицеймако, но тут стоит немолодой Шакуров", – кричала Аронова.Она пережила настоящий кошмар на этих гастролях. И, как говорят, у нее от волнения даже подскочило давление, ей стало плохо. В итоге актрисе якобы пришлось оказывать помощь. Причем это все приходит на фоне постоянных слухов о ее тяжелой болезни.