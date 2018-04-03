Гибель атомной подводной лодки К-278 Комсомолец – один из самых трагических и в то же время загадочных эпизодов в истории отечественного флота. Это был один из самых современных боевых крейсеров, сумевший впервые в мире совершить погружение на глубину более километра.

Гибель атомной подводной лодки К-278 "Комсомолец"– один из самых трагических и в то же время загадочных эпизодов в историиотечественного флота. Это был один из самых современных боевых крейсеров, сумевшийвпервые в мире совершить погружение на глубину более километра.К-278 была единственной субмариной проекта 685"Плавник", над которым более десяти лет работали несколько закрытыхконструкторских бюро. Наши инженеры смогли сделать то, что не получилось у ихзападных коллег: титановый корпус субмарины был способен выдержать давление припогружении на глубину 1000 метров.Подводное водоизмещение крейсера составляло 8500 тонн,скорость хода превышала 30 узлов. По тем временам "Плавник" былпередовым проектом, не имевшим аналогов в мире. К-278 был недосягаем для любогооружия, обнаружить подлодку было практически невозможно. Ударной силойсубмарины был боекомплект из 22 торпед с ядерными боеголовками.В январе 1984 года атомоход был включен в состав 6-й дивизии1-й флотилии подводных лодок Северного флота. В свой последний поход крейсервышел 28 февраля 1989 года. Куда и для чего – государственная тайна. Незадолгодо рокового похода субмарина обрела имя – "Комсомолец".Трагедия случилась на 37-е сутки похода, 7 апреля 1989 года.К-278 следовала на глубине 386 метров со скоростью не более восьми узлов. Утренняясмена несла дежурство в обычном режиме.В промежутке между 11:00 и 11:03 вкормовом отсеке вспыхнул пожар. Сразу же на пульте вахтенного механика зажегсясигнал, сообщающий об увеличении температуры в седьмом отсеке до более чем 70градусов.В сложившейся ситуации капитан первого ранга Евгений Ванинпринял единственно верное решение. Он приказал использовать в аварийном отсекехимическое пожаротушение. Однако система, которая, по идее, должна былабыть эффективна против пожара любой интенсивности, даже самой высокой, в тотроковой день оказалась бесполезна.Все происходило стремительно. Резкое повышение температуры внутри корабля привело кразгерметизации трубопровода высокого давления, аварийный отсек субмариныпревратился в раскаленную печку. Из седьмогоогонь перекинулся в шестой отсек, был остановлен парогенератор, отключилсялевый турбогенератор. Ситуация стремительно уходила из-под контроля экипажа.Сработала автоматическая защита реактора, заклинило вертикальный руль,повредилась система шланговых дыхательных аппаратов, из-за чего часть командыполучила тяжелое отравление.Лодка увеличивала ход, началось всплытие. Но когда доповерхности осталось 150 метров, субмарина потеряла скорость. В 11:16, через 15минут после возникновения пожара, "Комсомолец" перешел в надводноеположение.Спустя четыре минуты крейсер подал первыйсигнал бедствия. Всего их было восемь. Однако первый был услышан в Главномштабе Северного флота лишь в 11:41, а приняли сигнал на берегу только в 12:19 – через час после возникновения внештатной ситуации. С этого момента началась работа поспасению субмарины и ее экипажа.Сама команда "Комсомольца" героическиборолась за атомоход и собственные жизни. После всплытия подводники смоглилокализовать пламя в седьмом отсеке и загерметизировать остальные. Морякивытаскивали на свежий воздух своих обгоревших и отравившихся товарищей.Большей части команды удалось выбраться. Подводникибыли уверены в прочном титановом корпусе атомохода, поэтому многие поднималисьбез гидрокомбинезонов. Для многих из них это стало смертельной ошибкой:ослабевшие, еще не пришедшие в себя от шока, они погибнут в ледяных водахНорвежского моря.Первыми "Комсомолец" обнаружили норвежскиеспасатели. Лодка по-прежнему оставалась на плаву, но с каждой минутой ееположение становилось все хуже. Кормовая часть погружалась под воду, а нос вздымался вверх. Надежды на спасение субмарины не было никакой.Когда стало ясно, что лодка утонет, подводники запели песню"Варяг", прощаясь с теми, кто навсегда остался на гибнувшем судне.В 17:08 субмарина исчезла под водой.Вскоре к выжившим подоспела помощь. К этому моментуутонули и погибли от переохлаждения 16 подводников, 30 человек из команды былиживы. Спасшихся подняли на борт и начали борьбу за их жизни. Троих спасти неудалось, других поместили в теплые ванны, постепенно они пришли в себя. Подводники прошли тщательноеобследование, лишь у одного был обнаружен легкий ожог."Комсомолец" же так и остался лежать на днеНорвежского моря. Подводную лодку собирались поднимать, в конструкторском бюро"Рубин" был разработан соответствующий проект. Но воплотить задумкуне удалось, ограничились герметизацией потенциально опасных мест, в том числеатомного реактора. Тем не менее, вне зависимости от качества консервации, угроза радиационной катастрофы из-за попадания в воду опасных материалов всееще сохраняется.В результате той катастрофы погибли 42 подводника. Выжитьудалось 27 членам экипажа. Причины возникновения пожара на атомоходе до сих порне установлены.