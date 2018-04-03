О сотрудничестве на форуме«Недвижимость 2018»

Банк УРАЛСИБ выступил стратегическим партнером четвертого Владимирского форума«Недвижимость-2018»: новый взгляд на рынок.В рамках форума было подписано соглашение между операционным офисом «Владимирский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и Некоммерческим Партнерством «Владимирская Палата Риэлторов».Стороны договорились объединять и координировать усилия, направленные на построение цивилизованного рынка недвижимости на территории Владимирской области, а также создавать комфортные условия для осуществления риэлторской деятельности и повышать ее эффективность.Форум собрал около 500 специалистов в сфере недвижимости Владимира, а также представителей местных органов власти, глав региональных кредитных организаций, спикеров «Российской гильдии риэлторов» из других регионов.На секциях форума обсуждались актуальные вопросы рынка недвижимости, проблемы и пути их решения, новые инструменты продаж, практики работы с клиентами и партнерами.Особое внимание было уделено психологии общения с клиентами, ораторскому искусству, ведению документооборота, юридической безопасности проведения сделок.Посетители форума смогли принять участие в «круглых столах», риэлторских поединках, мастер-классах, семинарахи тренингах.