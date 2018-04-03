Юлия Барановская дала откровенное интервью. Она рассказала о тесной связи с известным женатым футболистом.

Юлия Барановская дала откровенное интервью. Она рассказала о тесной связи с известным женатым футболистом.Вот уже много лет Юлия Барановская тесно дружит с футболистом Юрием Жирковым и его супругой Инной. Жирковы когда-то очень помогли Барановской. Тогда у Юлии с детьми была еще прописка в Санкт-петербурге, а для посещения школы нужна была московская регистрация. "Хорошо, что есть друзья – крестные моих детей Юра и Инна Жирковы. Они помогли нам, зарегистрировали у себя. Мы теперь одна большая многодетная семья! И я им очень благодарна за эту помощь…" – цитирует Юлию Барановскую .Инна Жиркова ей вторит: "С Юлей мы давние подруги, думаю, что нас связывает не только дружба, мы уже как одна семья и как это принято в семье, мы всегда друг друга поддерживаем".Кстати, именно Юлия Барановская снялась в фотосессии, приуроченной к выходу новой коллекции одежды Инны Жирковой. "Юля первой увидела готовую весенне-летнюю коллекцию и сразу же захотела ее примерить, правда, настояла на том, чтобы в съемках приняла участие и я. В итоге получилась не просто красивая, но и дружеская, душевная фотосессия", – рассказала Жиркова.Барановская получила удовольствие от процесса. "Мои съемки с Инной всегда проходят на ура и с большим удовольствием, мы много смеялись, шутили, подтрунивали друг над другом, а под конец приехали наши дети и стало еще веселее. Я всегда любила вкус Инны, мне нравится ее выбор тканей, подход к деталям и аксессуарам, она понимает пропорции, чувствует меру при создании нарядов. И еще одна тенденция, которую я заметила – когда я в нарядах Инны, я собираю массу комплиментов и вечер складывается на отлично, потому что каждый ее наряд сделан с большой любовью", – заявила телеведущая.