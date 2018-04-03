Певица Лолита стала гостьей очередного выпуска программы Вечерний Ургант. И ведущий предложил ей пооткровенничать друг перед другом.

Певица Лолита стала гостьей очередного выпуска программы "Вечерний Ургант". И ведущий предложил ей пооткровенничать друг перед другом."Иван, вы когда-нибудь загорали на нудистском пляже?", "Брили ли когда-нибудь грудь?", "Вы когда-нибудь целовались с мужчиной?" – спрашивала Лолита Урганта. Оказывается, без трусов Иван никогда не принимал солнечные ванны, грудь побрил во втором классе, мечтая, чтобы на ней поскорее появилась мужественная растительность, что же касается ласк с мужиком..."Вот скажи, во время съемок "Елок" тебе никогда не приходило в голову сделать что-то с партнером?", – наседала на Урганта певица без комплексов. "Много раз, и не только во время съемок этого фильма, – заулыбался Иван. – Кино, знаешь ли, располагает – когда между съемок большие перерывы, то чем еще заниматься! Я целовал Светлакова, Хью Джекмана (на съемках программы "ПрожектрПэрисХилтон" – Прим. ред), и список моих любовников на сайте "Мужики Точка Давай!"Конечно, поцелуи с мужчинами – это всего лишь часть актерской игры, воплощение режиссерских замыслов. На самом же деле Иван Ургант придерживается традиционных взглядов на любовь. Он женат уже вторым браком. Причем с супругой Нательей Кикнадзе они ровесники и когда-то вместе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. В этой семье Ургнат воспитывает четверых детей, двое из которых – от первого брака Натальи.При этом слухи о гомосексуальной ориентации Ургната периодически им же самим и подогреваются. Несколько лет назад во время съемок программы "Большая разница" Иван обратился к Александру Цекало: "Саша, вот мы с тобой уже столько лет спорим, все разговариваем. А давай поженимся! Все равно все думают, что я гей. Да, я – гей!"