Знаки отличия для заключенных в Удмуртии, визит к мумии в
Омске и нашествие оленей на трассу Надым – Салехард. Обзор региональных
новостей от Dni.Ru.
Знаки отличия для заключенных в Удмуртии, визит к мумии в
Омске и нашествие оленей на трассу Надым – Салехард. Обзор региональных
новостей от Dni.Ru.
"Пластиковая" водка появилась в Приморском крае.
Во всяком случае, в этом убеждены дальневосточные специалисты по народному
продукту. Встревоженные слухами о том, что китайский рис в магазинах изготавливается
из пластика, они решили присмотреться
повнимательнее и к "жидкому хлебу". О результатах эксперимента рассказал
житель Владивостока. По его словам, сомнения в аутентичности продукта появились
уже после четвертой бутылки. Тогда дегустаторы решили изменить условия
испытаний – и подожгли водку. По словам экспериментаторов, горела жидкость
слишком ярко – так что, скорее всего, все же синтетика, пишет
Год условно получила жительница Чертковского района Ростовской
области. Суд установил, что с 2016 по 2017 годы женщина заставляла детей
выпрашивать деньги у прохожих. "Это негативно сказалось на нравственном и
психическом развитии несовершеннолетних", приводит сообщение прокуратуры .
В центре Казани мужчина попытался перейти Булак по канату.
Видео выложили пользователи социальных сетей.
На видеозаписи видно, что канатоходец использует страховку.
В какой-то момент он не смог удержать равновесие и упал, передает .
Друзей надо навещать чаще. Только в конце марта собрался в
гости к односельчанину, которого не видел с декабря прошлого года, житель села
Комсомольское Шербакульского района. Подойдя к дому, мужчина увидел в окне
странный силуэт и вызвал полицию. Высадив
дверь, они обнаружили мумифицированный труп 57-летнего хозяина дома. По данным
экспертизы, мужчина скончался примерно 3-4 недели назад, следы насильственной
смерти отсутствуют. Погибший больше 10 лет жил один и любил выпивать в одиночестве,
пишет
Знаками отличия награждены заключенные в исправительной колонии
№6 в Удмуртии. Им предоставили возможность сдать нормативы ГТО. Желание пройти
испытания на силу, быстроту, гибкость и выносливость высказали десять
осужденных. Принимать комплекс в колонию выехала специальная комиссия. Пройти
первый этап удалось всем участникам. Следующее испытание назначено на июнь,
сообщает
Рабочего предприятия ЕВРАЗ НТМК намотало на механизм вала в
колесобандажном цехе. По официальной информации, в результате происшествия на
металлургическом комбинате Романа Абрамовича сотрудник отделался травмой плеча.
Как рассказывают свидетели, если бы они не услышали крик и не остановили машины,
конец был бы трагичным, передает .
13 населенных пунктов
попали в зону затопления в Еланском районе Волгоградской области. По информации
пресс-службы ГУ МЧС по региону, на данный момент подтопленными оказались 2166
придомовых территорий в 18 населенных пунктов, в которых проживает 4512
человек, в том числе 670 детей. Вода залила 168 домовладений, отмечает портал
Сотни оленей блокировали автомобильную трассу Надым – Салехард. Очевидцы засняли на камеру целое стадо, которое неожиданно появилось на дороге
Несколько сотен животных обошли автомобиль очевидцев и ушли в лес. Комментаторы видео в соцсетях пояснили, что подобное на Ямале встречается часто. Ситуация намного опаснее, когда подобное происходит в городе, сообщает
Жительница Уфы сможет получить компенсацию и пройти реабилитацию.
3 апреля Верховный суд Башкирии отклонил апелляцию клиники БГМУ, представители
которой пытались опротестовать решение Октябрьского районного суда Уфы. Судьи
ранее приняли решение о взыскании с медучреждения компенсации морального вреда
в сумме 4 миллиона рублей. Еще 410 тысяч
рублей медики должны были выплатить в пользу молодой матери Лианы Самигуллиной
за потерю трудоспособности. Женщина стала инвалидом в результате действий
врачей в 2013 году. Во время операции кесарева сечения ей сделали укол в
позвоночник, который оказался роковым. После него Лиана оказалась парализована
и больше не смогла ходить, напоминает
Эпидемический порог заболеваемости респираторными инфекциями
в Нижнем Новгороде превышен на 30%, сообщает пресс-служба областного
Роспотребнадзора. При лабораторных исследованиях заболевших выделяются вирусы
гриппа А и В. На последней неделе отмечается рост заболеваемости респираторными
инфекциями среди взрослого населения. По данным на 3 апреля, полностью
приостановлен учебный процесс во многих дошкольных
и общеобразовательных учреждениях области, сообщает