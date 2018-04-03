Знаки отличия для заключенных в Удмуртии, визит к мумии в Омске и нашествие оленей на трассу Надым – Салехард. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Знаки отличия для заключенных в Удмуртии, визит к мумии вОмске и нашествие оленей на трассу Надым – Салехард. Обзор региональныхновостей от Dni.Ru."Пластиковая" водка появилась в Приморском крае.Во всяком случае, в этом убеждены дальневосточные специалисты по народномупродукту. Встревоженные слухами о том, что китайский рис в магазинах изготавливаетсяиз пластика, они решили присмотретьсяповнимательнее и к "жидкому хлебу". О результатах эксперимента рассказалжитель Владивостока. По его словам, сомнения в аутентичности продукта появилисьуже после четвертой бутылки. Тогда дегустаторы решили изменить условияиспытаний – и подожгли водку. По словам экспериментаторов, горела жидкостьслишком ярко – так что, скорее всего, все же синтетика, пишетГод условно получила жительница Чертковского района Ростовскойобласти. Суд установил, что с 2016 по 2017 годы женщина заставляла детейвыпрашивать деньги у прохожих. "Это негативно сказалось на нравственном ипсихическом развитии несовершеннолетних", приводит сообщение прокуратуры .В центре Казани мужчина попытался перейти Булак по канату.Видео выложили пользователи социальных сетей.На видеозаписи видно, что канатоходец использует страховку.В какой-то момент он не смог удержать равновесие и упал, передает .Друзей надо навещать чаще. Только в конце марта собрался вгости к односельчанину, которого не видел с декабря прошлого года, житель селаКомсомольское Шербакульского района. Подойдя к дому, мужчина увидел в окнестранный силуэт и вызвал полицию. Высадивдверь, они обнаружили мумифицированный труп 57-летнего хозяина дома. По даннымэкспертизы, мужчина скончался примерно 3-4 недели назад, следы насильственнойсмерти отсутствуют. Погибший больше 10 лет жил один и любил выпивать в одиночестве,пишетЗнаками отличия награждены заключенные в исправительной колонии№6 в Удмуртии. Им предоставили возможность сдать нормативы ГТО. Желание пройтииспытания на силу, быстроту, гибкость и выносливость высказали десятьосужденных. Принимать комплекс в колонию выехала специальная комиссия. Пройтипервый этап удалось всем участникам. Следующее испытание назначено на июнь,сообщаетРабочего предприятия ЕВРАЗ НТМК намотало на механизм вала вколесобандажном цехе. По официальной информации, в результате происшествия наметаллургическом комбинате Романа Абрамовича сотрудник отделался травмой плеча.Как рассказывают свидетели, если бы они не услышали крик и не остановили машины,конец был бы трагичным, передает .13 населенных пунктовпопали в зону затопления в Еланском районе Волгоградской области. По информациипресс-службы ГУ МЧС по региону, на данный момент подтопленными оказались 2166придомовых территорий в 18 населенных пунктов, в которых проживает 4512человек, в том числе 670 детей. Вода залила 168 домовладений, отмечает порталСотни оленей блокировали автомобильную трассу Надым – Салехард. Очевидцы засняли на камеру целое стадо, которое неожиданно появилось на дорогеНесколько сотен животных обошли автомобиль очевидцев и ушли в лес. Комментаторы видео в соцсетях пояснили, что подобное на Ямале встречается часто. Ситуация намного опаснее, когда подобное происходит в городе, сообщаетЖительница Уфы сможет получить компенсацию и пройти реабилитацию.3 апреля Верховный суд Башкирии отклонил апелляцию клиники БГМУ, представителикоторой пытались опротестовать решение Октябрьского районного суда Уфы. Судьиранее приняли решение о взыскании с медучреждения компенсации морального вредав сумме 4 миллиона рублей. Еще 410 тысячрублей медики должны были выплатить в пользу молодой матери Лианы Самигуллинойза потерю трудоспособности. Женщина стала инвалидом в результате действийврачей в 2013 году. Во время операции кесарева сечения ей сделали укол впозвоночник, который оказался роковым. После него Лиана оказалась парализованаи больше не смогла ходить, напоминаетЭпидемический порог заболеваемости респираторными инфекциямив Нижнем Новгороде превышен на 30%, сообщает пресс-служба областногоРоспотребнадзора. При лабораторных исследованиях заболевших выделяются вирусыгриппа А и В. На последней неделе отмечается рост заболеваемости респираторнымиинфекциями среди взрослого населения. По данным на 3 апреля, полностьюприостановлен учебный процесс во многих дошкольныхи общеобразовательных учреждениях области, сообщает