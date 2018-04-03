03.04.2018

2018-04-03 12:50:27

Бьорндален попрощался с биатлоном

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален завершил карьеру, передает . О своем решении биатлонист объявил на специально созванной пресс-конференции, которая прошла 3 апреля.



Бьорндален завоевал 13 олимпийских наград, из них восемь – высшей пробы, 20 раз становился чемпионом мира, шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира. Кроме того, ему принадлежат рекорды по количеству побед на этапах Кубка мира и числу золотых медалей на зимних Олимпиадах.