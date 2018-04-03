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<a href="http://33live.ru/novosti/03-04-2018-boyatsya-spuskatsya-vo-mrak.html" target="_blank">Боятся спускаться во мрак</a> - Боятся переходить М7. И это не смотря на то, что ходят люди по подземному пешеходному переходу. Всё дело в том, что освещение в нём почти отсутствует. Фонари есть, но они не работают. Речь идет о микрорайоне Юрьевец. Тему продолжит Никита Королёв.