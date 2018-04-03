Руководитель британской лаборатории Портон-Даун сообщил, что ученые не смогли определить, была ли Россия страной происхождения нервно-паралитического вещества Новичок, использованного для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Руководитель британской лаборатории Портон-Даун Гэри Айткенхэд сообщил, что ученые не смогли определить, была ли Россия страной происхождения нервно-паралитического вещества "Новичок", использованного для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Как передает "Интерфакс", об этом рассказал британский телеканал Sky News.
По словам Айткенхэда, он и его коллеги установили, что имеют дело с боевым отравляющим веществом "Новичок".
Он подчеркнул, что "мы не определили его точный источник, но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы сделать выводы",
Отравление Скрипалей произошло 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. После этого Лондон обвинил в нападении Москву и выслал 23 российских дипломатов с семьями. Примеру Соединенного Королевства последовали участники стран НАТО. Более всего, 60 дипломатов РФ выслали США.
Россия отрицает обвинения в отравлении Скрипалей и зеркально отреагировала на высылку своих дипработников, выслав из страны столько же иностранных дипломатов.