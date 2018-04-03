Злоумышленник вносил недостоверные сведения в бухгалтерские документы на начисление стипендий и материальной поддержки отчисленным и обучающимся на договорной основе студентам...

«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего бухгалтера одного из государственных учреждений высшего образования в хищении около 1,5 млн рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как сообщалось ранее, в январе текущего года мужчина уже был признан виновным в совершении аналогичного противоправного деяния, материальный ущерб от которого составил около 1 млн рублей.В ходе дальнейшего расследования было установлено, что в период с января 2016 по март 2017 года фигурант совершил еще 55 противоправных деяний. Так, используя служебное положение, мужчина вносил недостоверные сведения в бухгалтерские документы на начисление стипендий и материальной поддержки отчисленным и обучающимся на договорной основе студентам. Денежные средства перечислялись на банковские карты, к которым у фигуранта имелся непосредственный доступ. Материальный ущерб составил около 1,5 млн рублей.По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53