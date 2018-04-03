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<a href="http://33live.ru/novosti/03-04-2018-chuzhogo-musora-u-nas-net.html" target="_blank">Чужого мусора у нас нет?</a> - В области заработал Экологический Совет. Возглавила его первый вице-губернатор Лидия Смолина. В Совет вошли чиновники, специалисты, общественники. Все вместе будут решать экологические вопросы. На первом заседании сразу подняли тему захоронения коммунальных отходов. Село Филипповское не первый месяц лихорадит от известия, что рядом построят новый объект по работе с отходами. Что ответил протестующим Белый Дом, и что всё-таки делать с отходами, которых год от года всё больше? На первом заседании Экологического Совета побывал Александр Инин.