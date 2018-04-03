Сбор средств на похороны режиссера Михаила Угарова объявил Театр.doc. Участок на Троекуровском кладбище бесплатно для худрука не предоставили – пояснив, что у него нет заслуг перед государством.

Сбор средств на похороны режиссера Михаила Угарова объявил"Театр.doc".Участок на Троекуровском кладбище бесплатно для худрука не предоставили – пояснив,что у него "нет заслуг перед государством".Основателя и художественного руководителя "Театра.doc"Михаила Угарова похоронят в четверг, 5 апреля на Троекуровском кладбище. Каксообщила замдиректора театра Виктория Холодова, сейчас идет сбор необходимыхсредств. И собрать их надо как можно быстрее."Сейчас удается место получить, но за деньги, сейчасвопрос в том, чтобы собрать нужную сумму максимально быстро", – уточнилаХолодова.По коммерческой цене участок на Троекуровском кладбище обойдетсяв 740 тысяч рублей, написали представители труппы в Facebook. У независимого театра такихденег нет."Мы тоже считаем, что заслуг перед государством у МихаилаЮрьевича нет... зато есть заслуги перед страной и всемсовременным театром", – написали сотрудники театра в соцсети. Деньгипредлагается перечислить на счета сотрудников театра, указанные в сообщении.Помимо "Театра.doc", Михаил Угаров руководилПартнерской лабораторией драматургии и режиссуры в Ясной Поляне, а также былодним из создателей фестиваля "Новая драма" (сейчас – "Новаяпьеса") и фестиваля молодой драматургии "Любимовка". Он поставилспектакли "Война молдаван за картонную коробку" Александра Родионова(совместно с Русланом Маликовым), "Сентябрь.doc" Елены Греминой,"Синий слесарь" Михаила Дурненкова, передает RT.О смерти Михаила Угарова стало известно в ночь на 2 апреля.Он скончался в возрасте 62 лет от сердечного приступа. Как сообщила Холодова, будетотпевание, оно же прощание, в храме Троицы Живоначальной в Хохлах. Оносостоится после службы в четверг, в 11:30 мск.