Сбор средств на похороны режиссера Михаила Угарова объявил
Театр.doc.
Участок на Троекуровском кладбище бесплатно для худрука не предоставили – пояснив,
что у него нет заслуг перед государством.
Сбор средств на похороны режиссера Михаила Угарова объявил
"Театр.doc".
Участок на Троекуровском кладбище бесплатно для худрука не предоставили – пояснив,
что у него "нет заслуг перед государством".
Основателя и художественного руководителя "Театра.doc"
Михаила Угарова похоронят в четверг, 5 апреля на Троекуровском кладбище. Как
сообщила замдиректора театра Виктория Холодова, сейчас идет сбор необходимых
средств. И собрать их надо как можно быстрее.
"Сейчас удается место получить, но за деньги, сейчас
вопрос в том, чтобы собрать нужную сумму максимально быстро", – уточнила
Холодова.
По коммерческой цене участок на Троекуровском кладбище обойдется
в 740 тысяч рублей, написали представители труппы в Facebook. У независимого театра таких
денег нет.
"Мы тоже считаем, что заслуг перед государством у Михаила
Юрьевича нет... зато есть заслуги перед страной и всем
современным театром", – написали сотрудники театра в соцсети. Деньги
предлагается перечислить на счета сотрудников театра, указанные в сообщении.
Помимо "Театра.doc", Михаил Угаров руководил
Партнерской лабораторией драматургии и режиссуры в Ясной Поляне, а также был
одним из создателей фестиваля "Новая драма" (сейчас – "Новая
пьеса") и фестиваля молодой драматургии "Любимовка". Он поставил
спектакли "Война молдаван за картонную коробку" Александра Родионова
(совместно с Русланом Маликовым), "Сентябрь.doc" Елены Греминой,
"Синий слесарь" Михаила Дурненкова, передает RT.
О смерти Михаила Угарова стало известно в ночь на 2 апреля.
Он скончался в возрасте 62 лет от сердечного приступа. Как сообщила Холодова, будет
отпевание, оно же прощание, в храме Троицы Живоначальной в Хохлах. Оно
состоится после службы в четверг, в 11:30 мск.