Заседание нижней палаты парламента во вторник, 3 апреля продлится дольше обычного. Если обычно рабочий день депутатов завершается в 18 часов, то сегодня он закончится на два часа позже – в 20 часов. Это позволит законодателям рассмотреть все законопроекты, внесенные в повестку дня.
Заседание нижней палаты парламента во вторник, 3 апреля продлится дольше обычного. Если обычно рабочий день депутатов завершается в 18 часов, то сегодня он закончится на два часа позже – в 20 часов. Это позволит законодателям рассмотреть все законопроекты, внесенные в повестку дня.
Решение о продлении времени пленарного заседания было принято
на Совете Госдумы. Если же и этого времени в ходе рассмотрения всех поправок
окажется не достаточно, то, по словам вице-спикер нижней палаты Петра Толстого,
законодатели готовы еще один день работать в аналогичном режиме.
Главная цель – своевременное рассмотрение всех инициатив,
вынесенных на обсуждение в ходе пленарного заседания, без образования законодательных
завалов. "Если мы до 8 часов вечера не рассмотрим все вопросы, которые у
нас внесены в порядок работы, то мы продлим одно из следующих заседаний также
на два часа", – подчеркнул Петр Толстой.
На сегодняшнем заседании депутатам предстоит обсудить и
принять внушительный объем поправок. Одной из главных тем станет пакет
законопроектов, связанных с изменением налогообложения. В частности, речь идет
о применении налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли и законопроект
о налоге на финансовый результат.
По словам Толстого, над этими инициативами думский комитет
по бюджету и правительство совместно с экспертами напряженно работали в течение
двух лет. "Будет слушаться два варианта этих законопроектов, и палата по
ним будет принимать решение", – уточнил он.
"Работы достаточно много, и депутаты,
представители всех фракций достаточно ответственно к ней относятся".
Кроме того, депутаты намерены рассмотреть пакет поправок,
касающихся налога на доходы (в частности, речь идет об освобождении от НДФЛ пособий
на рождение и усыновление детей). В числе тем, которые вынесены на обсуждение
депутатов 3 апреля, также законопроект о правовых основах регулирования
производства органической продукции, вопросы налогообложения участников
свободной экономической зоны на территории Крыма и Севастополя, поправки,
предусматривающие освобождение волонтеров от подоходного налога и другие.
Отметим, что депутаты Госдумы седьмого созыва уже
неоднократно продлевали время пленарных заседаний. Это позволило парламентариям
не только оперативно рассматривать новые инициативы, но разбирать
законодательные завалы, доставшиеся от предыдущих созывов.
Кроме того, внесенные в регламент работы нижней палаты изменения
позволяют народным избранникам не только эффективно заниматься
законотворчеством, но и регулярно общаться со своими избирателями. Помимо
традиционной региональной недели, депутаты имеют возможность три дня в неделю работать
в своих регионах.
Напомним, согласно обновленному регламенту, теперь Совет Госдумы
собирается по понедельникам и средам, а пленарные заседания проходят по
вторникам и четвергам. Таким образом, депутаты могут с пятницы по воскресенье встречаться
с избирателями на местах.