Заседание нижней палаты парламента во вторник, 3 апреля продлится дольше обычного. Если обычно рабочий день депутатов завершается в 18 часов, то сегодня он закончится на два часа позже – в 20 часов. Это позволит законодателям рассмотреть все законопроекты, внесенные в повестку дня.

Заседание нижней палаты парламента во вторник, 3 апреля продлится дольше обычного. Если обычно рабочий день депутатов завершается в 18 часов, то сегодня он закончится на два часа позже – в 20 часов. Это позволит законодателям рассмотреть все законопроекты, внесенные в повестку дня.Решение о продлении времени пленарного заседания было принятона Совете Госдумы. Если же и этого времени в ходе рассмотрения всех поправококажется не достаточно, то, по словам вице-спикер нижней палаты Петра Толстого,законодатели готовы еще один день работать в аналогичном режиме.Главная цель – своевременное рассмотрение всех инициатив,вынесенных на обсуждение в ходе пленарного заседания, без образования законодательныхзавалов. "Если мы до 8 часов вечера не рассмотрим все вопросы, которые унас внесены в порядок работы, то мы продлим одно из следующих заседаний такжена два часа", – подчеркнул Петр Толстой.На сегодняшнем заседании депутатам предстоит обсудить ипринять внушительный объем поправок. Одной из главных тем станет пакетзаконопроектов, связанных с изменением налогообложения. В частности, речь идето применении налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли и законопроекто налоге на финансовый результат.По словам Толстого, над этими инициативами думский комитетпо бюджету и правительство совместно с экспертами напряженно работали в течениедвух лет. "Будет слушаться два варианта этих законопроектов, и палата поним будет принимать решение", – уточнил он."Работы достаточно много, и депутаты,представители всех фракций достаточно ответственно к ней относятся".Кроме того, депутаты намерены рассмотреть пакет поправок,касающихся налога на доходы (в частности, речь идет об освобождении от НДФЛ пособийна рождение и усыновление детей). В числе тем, которые вынесены на обсуждениедепутатов 3 апреля, также законопроект о правовых основах регулированияпроизводства органической продукции, вопросы налогообложения участниковсвободной экономической зоны на территории Крыма и Севастополя, поправки,предусматривающие освобождение волонтеров от подоходного налога и другие.Отметим, что депутаты Госдумы седьмого созыва уженеоднократно продлевали время пленарных заседаний. Это позволило парламентариямне только оперативно рассматривать новые инициативы, но разбиратьзаконодательные завалы, доставшиеся от предыдущих созывов.Кроме того, внесенные в регламент работы нижней палаты измененияпозволяют народным избранникам не только эффективно заниматьсязаконотворчеством, но и регулярно общаться со своими избирателями. Помимотрадиционной региональной недели, депутаты имеют возможность три дня в неделю работатьв своих регионах.Напомним, согласно обновленному регламенту, теперь Совет Госдумысобирается по понедельникам и средам, а пленарные заседания проходят повторникам и четвергам. Таким образом, депутаты могут с пятницы по воскресенье встречатьсяс избирателями на местах.