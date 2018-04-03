28 марта по техническим причинам была приостановлена деятельность Детского музейного центра (ДМЦ) в музейном центре «Палаты». В настоящее время ДМЦ продолжает свою деятельность на базе ..

28 марта по техническим причинам была приостановлена деятельность Детского музейного центра (ДМЦ) в музейном центре «Палаты».В настоящее время ДМЦ продолжает свою деятельность на базе других музейных объектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника: в Музее природы; Историческом музее; экспозиции «Старый Владимир» в бывшей Водонапорной башне; Доме-музее Столетовых; Военно-исторической экспозиции в Золотых воротах.На базе этих площадок сотрудники отдела по работе с детьми и молодежью в полном объеме проводят все запланированные мероприятия для воспитанников детских садов, учащихся школ и студентов: интерактивные занятия, тематические экскурсии, мастер-классы, квесты, музейные праздники и вечера, образовательные программы, специализированные занятия для семейной аудитории и детей-инвалидов.Студия художественно-эстетического воспитания «Подсолнышек» продолжает свою работу в прежнем режиме на базе Музея природы. Здесь же, в Музее природы, пройдут и все запланированные ДМЦ мероприятия, посвященные Пасхе.В Историческом музее ДМЦ планирует проводить все интерактивные занятия и квесты по истории края.Более того, сотрудники отдела по работе с детьми и молодежью ВСМЗ запланировали ряд новых образовательных программ. Среди них – совместный проект с детскими садами города под названием «Музей идет в гости». В рамках проекта музейные сотрудники расскажут представителям «нежного» возраста об уникальных музейных предметах. Первое занятие пройдет в детском саду № 125.Все подробности о программах ДМЦ можно узнать на официальном сайте музея или по телефону: (4922) 32-24-29.