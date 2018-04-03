Британские эксперты не смогли установить страну происхождения вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Доказательств связи нервнопаралитического агента с Россией не обнаружено. Об этом глава лаборатории Портон-Даун рассказал британскому телеканалу Sky News.

Британские эксперты не смогли установить страну происхождения вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Доказательств связи нервнопаралитического агента с Россией не обнаружено. Об этом глава лаборатории Портон-Даун рассказал британскому телеканалу Sky News. К своим выводам, по его словам, правительство Терезы Мэй пришло, сопоставив отчет экспертов с некими другими источниками. В российском МИДе подозревают, что скандал вокруг "дела Скрипаля" потребовался, чтобы оправдать рост расходов НАТО перед европейскими налогоплательщиками.Глава секретной лаборатории Портон Даун, где проводили первичный анализ яда, которым по официальной версии Лондона был отравлен Сергей Скрипаль, в интервью телеканалу Sky News сделал громкое заявление. Гэри Эйткенхэд сказал, что у специалистов его лаборатории нет доказательств того, что отравляющее вещество было изготовлено в России.Лаборатория напрямую подчиняется министерству обороны Великобритании, и сомнительно, чтобы директор центра самостоятельно принимал решение о том, что ему говорить во время интервью. Отсылка к неким секретным материалам, на основании которых строятся обвинения — для Лондона прием уже старый. Так было в деле Литвиненко, которого тоже отравили в Англии. Теперь похожий трюк в истории со Скрипалем.Примечательно, что откровения начальника секретной лаборатории появились накануне крайне важного заседания в Гааге, где собирается исполнительный комитет организации по запрещению химоружия. Про инициативе России, и специально для того, чтобы объективно разобраться с историей в Солсбери. Вряд ли это совпадение можно считать случайным. Эйткенхэд уже давал интервью британским журналистам на прошлой неделе, но тогда ни словом не обмолвился о том, что в его лаборатории не смогли установить происхождение нервнопаралитического вещества, которым якобы были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Вместо реальных фактов в прессу через день вбрасывались разнообразные версии про отравленные двери, букеты цветов и даже гречневую кашу.Кстати, во время интервью глава секретной лаборатории так и не ответил на вопрос, хранятся ли в самом Портон-Даун запасы пресловутого "Новичка", или разрабатывалось или нет там это вещество. Только заявил, что утечка из его центра полностью исключается. Официальному Лондону сейчас нужен именно такой ответ.Джон Гленн, член парламента Великобритании:- Что сегодня было подтверждено — так это то, что примененный нервнопаралитический газ являлся боевым веществом. А вопрос о том, как он попал сюда — конечно же, этого они не могли установить в лаборатории!- Просто чтобы уточнить, господин Гленн, вы нисколько не сомневаетесь в том, что это Россия несет ответственность?-У меня нет никаких сомнений. То, что мы узнали сегодня, — все лишь часть загадки.В свою очередь, Россия требует предоставить информацию о ходе расследования и ознакомить ее с результатами экспертиз, которые сейчас проводят международные эксперты из организации по запрещению химоружия.