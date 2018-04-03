Более чем двадцать лет тому назад, а точней в далеком 1984 году, были созданы духи Paloma Picasso, которые сегодня у многих женщин, девушек пользуются спросом.

Более чем двадцать лет тому назад, а точней в далеком 1984 году, были созданы духи Paloma Picasso, которые сегодня у многих женщин, девушек пользуются спросом. Наверное, секретом является наличие «деревянных» ноток, которые как нельзя лучше сочетаются с бешеным ритмом современной жизни.

Стоит сказать, наверное и о том факте, что эти духи били созданы в честь талантливой, неординарной женщины, дочери известного мирового живописца Пабло Пикассо. Данные духи полностью подчеркивают ее привычки, вкусы и характер. С уверенностью можно сказать представительницам пристрастного пола, которые любят аккорды яркой зелени, сочных цитрусов, что смешаются с ароматами кориандра, гвоздики и розы придутся по вкусу духи Paloma Picasso.

Купить духи Палома Пикассо можно на сайте интернет-магазина http://butik-parfum.ru/product_113.html, где вы найдете его полное описание, а также отзывы прекрасного пола, которые ими уже пользовались. Здесь вы можете приобрести туалетную воду этого производителя объёмом в 30 мл или дезодорант спрей объемом в 150 мл. Для осуществления покупки на сайте интернет-магазина вам необходимо понравившийся аромат добавить в корзину покупок и оформить заказ. Как только ваш заказ будет обработан менеджером магазина, безусловно с вами свяжется для его подтверждения, а также уточнит способ отплаты и адрес доставки.

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