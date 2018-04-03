Известный в прошлом футболист, бронзовый призер Олимпиады в составе сборной СССР Евгений Ловчев стал председателем Международного физкультурно-спортивного общества Спартак. В составе красно-белых Ловчев становился победителем чемпионата и обладателем Кубка СССР.

Известный в прошлом футболист, бронзовый призер Олимпиады в составе сборной СССР Евгений Ловчев стал председателем Международного физкультурно-спортивного общества "Спартак". В составе красно-белых Ловчев становился победителем чемпионата и обладателем Кубка СССР."В планах нового председателя — возврат эмблемы и нагрудного знака в общество, возрождение традиций во всех видах спорта, объединение спартаковских команд в обществе, увеличение представительства спортсменов-спартаковцев в составах сборных команд России, развитие детских школ в регионах, организация поддержки заслуженных ветеранов "Спартака", проведение турниров для пропаганды здорового образа жизни, увеличение армии спартаковских болельщиков по всей стране", — говорится в сообщении общества, текст которого приводит РИА Новости.