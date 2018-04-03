Режиссер, продюсер, сценарист и актер Джахонгир Файзиев выразил сожаление, что в СМИ попали ложные слухи о том, что он якобы был экстренно госпитализирован.

Режиссер, продюсер, сценарист и актер Джахонгир Файзиев выразил сожаление, что в СМИ попали ложные слухи о том, что он якобы был экстренно госпитализирован.Об этом 56-летний режиссер рассказал ТАСС, комментируя сообщения о том, что он якобы помещен в реанимацию столичной Первой градской больницы.Файзиев отметил, что иногда трудно избежать таких слухов, но он рад, что "успел предупредить родных и близких, чтобы они не волновались".По его словам, ему рассказал о фейковых новостях помощник, который вбежал с этим сообщением на совещание на киностудии "Кит", где Файзиев является генеральным директором.Режиссер усмехнулся тому, что это совпало с обсуждением нового фильма-хоррора "Русалка. Озеро мертвых", где говорили о всяких мистических случаях.Файзиев, который известен такими фильмами как "Легенда о Коловрате", "Август. Восьмого", "Турецкий гамбит", не собирается подавать в суд на распространителей ложной информации. "Я человек мирный, таких мыслей нет", — подчеркнул он.